В орловский индустриальный парк «Регион 57» заходят еще два инвестора

Два новых инвестпроекта планируется реализовать в индустриальном парке «Регион 57» в Орле, рассказал губернатор Андрей Клычков во время визита на инвестиционную площадку. В региональном правительстве не назвали инвесторов и не сообщили подробные параметры проектов.

«Еще два инвестора подписали договоры о размещении своих производств в нашем индустриальном парке “Регион 57”, — сообщил глава региона. — Первый уже налаживает производство гидравлических насосов. Второй инвестор, который скоро переедет из Московской области в Орел, арендует почти 10 тыс. кв. метров производственных помещений, чтобы изготавливать медицинские изделия. Это еще около 150 рабочих мест. Причем инвестор заинтересован брать на высокооплачиваемую работу местных жителей».

Проект индустриального парка «Регион 57» развивается при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации с 2022 года: малый бизнес получает льготный доступ к производственным помещениям, общая площадь которых превышает 21 тыс. кв. м.

На сегодня в парке работают пять резидентов, которые выпускают запчасти для сельскохозяйственной и дорожной техники, детали и узлы различных механизмов, занимаются металлообработкой, производят канаты и пищевые добавки.

В начале августа стало известно, что крупный производитель семян и средств защиты растений «Щелково агрохим» перенес проект завода амилозного крахмала за 8,5 млрд руб. из Орловской области в Липецкую.

Юрий Голубь