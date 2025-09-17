Агрессорам прописали курс по изоляции

Напавшие на судебного пристава в Санкт-Петербурге выходцы из Азербайджана получили реальные сроки. В конце марта сотрудники ФССП, прибывшие к медицинскому центру реабилитологии на Биржевом переулке с требованием освободить из-за долгов помещение, столкнулись с агрессивно настроенными Элихом Асхабовым и Анзором Закриевым. Изначально фигуранты отказались признавать вину, но последнем слушании все-таки сделали это и получили почти по два года в колонии-поселении. Деятельность медцентра также была недавно приостановлена судом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Обвиняемый Элих Асхабов Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга Обвиняемый Анзор Закриев Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга Следующая фотография 1 / 2 Обвиняемый Элих Асхабов Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга Обвиняемый Анзор Закриев Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Василеостровский районный суд признал Элиха Асхабова и Анзора Закриева виновными в насильственных действиях в связи с осуществлением правосудия в отношении сотрудника органов принудительного исполнения (ч. 3 ст. 296 УК РФ). Утром 28 марта фигуранты набросились на работников ГУ ФССП, которые приехали к «Центру реабилитологии и интегративной медицины "Ксенон Терра"» («КсеТерра») на Биржевом переулке с требованием освободить помещение, находящееся в собственности АО «Электронные торги и безопасность».

После этого, сказано в материалах дела, на место прибыли «мужчины, являющиеся выходцами из Азербайджана», которые начали в грубой форме выяснять отношения с приставами.

Обвиняемые, по версии следствия, применили к инспектору федеральной службы насилие. Так, Асхабов прислонил ладонь руки к подбородку пристава, надавил и с силой толкнул его. Закриев также пихал потерпевшего в грудь.

«(Подсудимые) неоднократно толкали С. в область головы, грудной клетки и конечностей, лишая потерпевшего возможности передвижения прищемили дверью его левую руку, чем причинили последнему физическую боль, и, ограничивая свободу потерпевшего, блокировали руками его левую ногу. Своими преступными действиями Асхабов, Закриев и иные неустановленные лица причинили С. повреждения, не причинившие вред здоровью, а также нравственные страдания»,— говорится в обвинительном заключении.

Изначально фигурантам вменили применение насилия, неопасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ) и заключили под стражу. Все вменяемое они тогда отрицали. Однако, по информации объединенной пресс-службы городских судов, на последнем слушании Асхабов и Закриев все же решили сознаться в преступлении.

Василеостровский районный суд признал Элиха Асхабова и Анзора Закриева виновными в насильственных действиях в связи с осуществлением правосудия в отношении сотрудника органов принудительного исполнения (ч. 3 ст. 296 УК РФ) и назначил им по 1,8 года в колонии-поселении.

В мае минувшего года Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленобласти установил, что клиника задолжала АО свыше 4 млн рублей по договору аренды плюс компенсацию за невыполнение ремонтных работ, и постановил истребовать помещение из «чужого незаконного владения».

Как стало известно «Ъ-СПб», владельцы «КсеТерры» попытались оспорить решение, но проиграли и в апелляционной, и в кассационной инстанции.

Кроме того, в августе суд привлек медицинский центр к ответственности за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения с грубыми нарушениями (ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ) и приостановил деятельность организации на 90 суток.

Андрей Кучеров