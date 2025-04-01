Не грози северному приставу

В Санкт-Петербурге суд арестовал участников потасовки с судебными приставами, которая произошла у медцентра в Биржевом переулке. В конце прошлой недели прибывшие на место сотрудники ФССП потребовали от арендатора освободить занимаемое помещение из-за скопившихся долгов, но получили жесткий отпор. Как утверждают в Следственном комитете России (СКР), на представителей госоргана напали выходцы из Азербайджана. После этого на ситуацию обратил пристальное внимание глава СКР Александр Бастрыкин.

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Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга по обвинению в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ) заключил под стражу Элиха Асхабова и Анзора Закриева. В материалах дела говорится, что утром 28 марта фигуранты, находясь у дома по Биржевому переулку, набросились на работников ГУ ФССП по региону. По информации СКР, собственник одного из коммерческих зданий на основании вступившего судебного решения в присутствии приставов-исполнителей потребовал от арендатора освободить занимаемое помещение, однако получил отказ.

Как выяснил «Ъ-СПб», речь идет о «Центре реабилитологии и интегративной медицины Ксенон Терра» («КсеТерра»), который находится в собственности АО «Электронные торги и безопасность».

В мае минувшего года Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленобласти установил, что клиника «КсеТерра» задолжала АО свыше 4 млн рублей по договору аренды плюс компенсацию за невыполнение ремонтных работ и постановил истребовать помещение из «чужого незаконного владения».

В СКР сообщили, что в ходе конфликта между представителями собственника и арендатора на место прибыли «мужчины, являющиеся выходцами из Азербайджана». В ведомстве подчеркнули, что они начали оскорблять и даже избивать приставов.

Соответствующие кадры разошлись ранее по сети. На них без труда можно разглядеть, как несколько человек кавказской внешности грубо ведут себя с приставами, которые одеты в форменное обмундирование. В частности, на записи видно, как один из «решал» толкает сотрудника ФССП в область подбородка и груди.



Через некоторое время глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль информацию об избиении представителей госорганов. «Общественность опасается, что виновные могут избежать ответственности»,— отмечает пресс-служба главка.

31 марта стало известно, что в отношении задержанных днем ранее Элиха Асхабова и Анзора Закриева, а также не установленных на данный момент лиц было возбуждено уголовное дело, которое передано в 1-е управление по расследованию особо важных дел ГСУ СКР по Петербургу. В этот же день они по ходатайству следствия были помещены в СИЗО.

Как уточнили в объединенной пресс-службе петербургских судов, оба фигуранта вменяемое признавать отказались.

Указанные на сайте медцентра контактные телефоны не отвечают. При этом из документов арбитражного суда следует, что владельцы «КсеТерры» подали апелляцию на вынесенное в первой инстанции решение освободить помещение. Разбирательство в арбитраже между юрлицами все еще продолжается. Между тем правоохранители в настоящее время разыскивают остальных участников потасовки в Биржевом переулке.

Андрей Кучеров