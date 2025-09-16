Хинштейн поблагодарил 87% жителей Курской области за победу на выборах

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн поблагодарил жителей Курской области, которые проголосовали за него на выборах. Он добавил, что получает поздравления в том числе от бывших коллег по Росгвардии и Госдуме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Курской области Александр Хинштейн

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Губернатор Курской области Александр Хинштейн

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Отдельное спасибо каждому курянину, отдавшему за меня свой голос. Напомню, такое решение приняли 86,92% избирателей или 406 346 человек»,— написал Александр Хинштейн в Telegram-канале.

Как добавил господин Хинштейн, победа на выборах — большой аванс доверия и поддержка курса президента. Он также сообщил о планах «возродить исторический, культурный и духовный потенциал» Курской области, а также восстановить приграничье.

5 декабря 2024 года президент Владимир Путин назначил Александра Хинштейна на должность врио главы региона. До этого господин Хинштейн более 20 лет занимал пост депутата Госдумы. Его предшественник на должности губернатора Курской области Алексей Смирнов ушел в отставку через три месяца после избрания, а с апреля 2025-го находится под арестом по делу о хищениях.

Подробнее о прошедшем голосовании — в материале «Ъ» «Россия стала более единой».