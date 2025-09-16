Суд назначил условный срок поджигателю петербургского стрип-клуба

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга приговорил, Юрия Жидкова, поджегшего стрип-клуб «R2» на улице Рубинштейна, к двум с половиной годам условно. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Из материалов дела следует, что Жидков совершил преступление из-за неприязненных отношений с гендиректором клуба, с которым они вели совместную экономическую деятельность в ООО «Р2». В 11:01 27 мая 2024 года злоумышленник проник в клуб и поджег стол и барную стойку.

В результате пожара пострадала мебель, система вентиляции и кондиционирования, световое и музыкальное оборудование, а также видеоаппаратура. Общий ущерб, нанесенный генеральному директору «R2» оценили в 11,9 млн рублей. Жидков полностью признал вину, уголовное дело рассматривалось в особом порядке.

Артемий Чулков