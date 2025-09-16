Бутылка с «коктейлем Молотова» воспламенилась в руках у поджигателя в Киришах

Около четырех часов утра 14 сентября неизвестный перелез через металлический забор на территорию частного дома на Парковой улице в городе Кириши, после чего попытался поджечь бутылку с зажигательной смесью, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Горючий состав моментально воспламенился, злоумышленник упал за пределы участка. После инцидента поджигателю удалось скрыться. Материальный ущерб дому причинен не был.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по ст. 30 ч. 3. 167 ч. 2 УК РФ (Покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога).

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что полицейские задержали подозреваемого в поджоге магазина «Пятерочка» по адресу ул. Братьев Радченко, 33. На тушение пожара на площади 400 кв. м ушло около четырех часов. Из здание эвакуировали 20 человек.

Андрей Маркелов