Маршруты объявят позже: более 80 новых автобусов поступили в Петербург

В Петербург поступили 83 новых автобуса от производителей ЛиАЗ и Volgabus, сообщает пресс-служба Смольного. Они выйдут на маршруты в ближайшее время.

Транспортные средства вмещают от 103 до 106 человек, оснащены мультимедийными информационными системами, USB-разъемами для зарядки смартфонов, низким полом и кондиционерами.

По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, в прошедшем июле город заключил контракты более чем на 500 автобусов и электробусов.

Все транспортные средства закуплены на условиях финансовой аренды через Государственную транспортную лизинговую компанию, с которой Смольный работает несколько лет.

Господин Беглов подчеркнул, что такой подход удобен для города, так как можно получить крупную партию машин, не отвлекая сразу большие деньги из бюджета. С 2022 года мегаполис получил через использование такого механизма 450 автобусов.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что новый электробус «Синара 6253» начали тестировать в центре Петербурга. Он курсирует по маршруту №19 — от станции метро «Площадь Александра Невского» до станции метро «Чернышевская».

Андрей Маркелов