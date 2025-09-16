В Липецкой области — максимальное зарплатное неравенство в Черноземье

В 2025 году разрыв между средней зарплатой 20% самых низкооплачиваемых и 20% наиболее высокооплачиваемых работников в Липецкой области составил 5,4 раза — 28,4 против 152,8 тыс. руб. в месяц, и это самый высокий показатель в Черноземье, выяснила аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Чуть меньше — 5,2 раза — составляет разрыв в Курской и Тамбовской областях. Средние зарплаты аналогичных категорий курян равняются 28,9 и 151,2 тыс. руб., а тамбовчан — 24,1 и 125,6 тыс. руб.

Следующую позицию делят Воронежская и Орловская области, где показатель составляет пять раз. Самые низко- и высокооплачиваемые воронежцы зарабатывают 31,7 и 157,3 тыс. руб. Орловцы — 24,5 и 121,7 тыс. руб.

Наименьший разрыв — 4,8 раза — в Белгородской области. Там 20% самых низкооплачиваемых зарабатывают 30,8 тыс. руб., а противоположная категория — 148,6 тыс. руб.

Среди всех регионов страны минимальный разрыв фиксируется в Туве (разница в 3,6 раза, разброс зарплат от 36,4 до 131 тыс. руб.). Максимальный — в Москве: 8,7 раза, от 50,8 до 441,6 тыс. руб. Среднероссийский показатель составил 7,5 раза — 31,1 против 233,2 тыс. руб., и это самый низкий уровень с 2000 года.

В начале сентября аналитики сервиса по поиску работы SuperJob сообщили, что получать «серую» зарплату согласен 31% воронежцев.

Юрий Голубь