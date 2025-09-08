Почти треть воронежцев согласна на серую зарплату

31% воронежцев согласны получать «серую» зарплату, тогда как 48% настроены против неофициальной оплаты труда. Об этом сообщили аналитики сервиса по поиску работы SuperJob.

В частности, готовность к неофициальной оплате труда среди мужчин существенно выше, чем среди женщин — 36% против 26%. Наиболее склонны соглашаться на «серые» условия воронежцы в возрасте 35–45 лет — 36%. Молодежь до 35 лет и люди старше 45 лет проявляют к неофициальной зарплате меньшую заинтересованность — 31% и 27% соответственно. При этом каждый второй воронежец старше 45 лет принципиально не рассматривает «серый» заработок.

Среди респондентов с ежемесячным доходом от 100 тыс. руб. согласны на неофициальную зарплату лишь 28%, против — 54%. Среди тех, кто зарабатывает меньше, готовность к получению «серого» дохода составляет 32–33%, а отказались бы от такой возможности 45% опрошенных.

Уровень образования также влияет на решение: участники опроса, окончившие вузы, соглашаются на неофициальную занятость реже, чем выпускники учреждений среднего профессионального образования — 29% и 33% соответственно.

Аналитики SuperJob проводили опрос среди респондентов старше 18 лет в 404 населенных пунктах всех округов России. Выборка составила 1 600 человек. Им задавали следующий вопрос: «Согласитесь ли вы на работу с «серой» («черной») зарплатой?». Участникам опроса предлагали три варианта ответа: «Да», «Нет», «Затрудняюсь ответить».

В середине августа Воронежская область оказалась на 58-м месте в федеральном рейтинге по доле высоких зарплат.

Кабира Гасанова