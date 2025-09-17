Посол России рассказал, как россиянам помогали покинуть Непал во время протестов

Посол РФ в Непале Алексей Новиков в интервью «Ъ» заявил, что во время протестов в республике в посольство обратились более 80 российских туристов, которые нуждались, в частности, в организации выезда из зоны беспорядков. До закрытия аэропорта и сразу после возобновления его работы желающих покинуть Непал россиян забирали из гостиниц на специальных шаттл-автобусах.

«Эта мера позволила не только российским, но и всем иностранным туристам безопасно добраться до аэропорта и в ряде случаев избежать попадания в эпицентр беспорядков»,— пояснил Алексей Новиков. По его словам, Управление гражданской авиации Непала и несколько авиакомпаний оперативно сообщали посольству об изменениях в расписании или работе аэропорта.

«Транспорт посольства с дипломатическими номерами, для которых, пусть и частично, но действовали послабления во время комендантского часа, находился в постоянной готовности выехать по сигналу SOS от наших туристов. Все обновления своевременно доводили до российских граждан, что помогало им планировать свои перемещения и снижало уровень неопределенности»,— рассказал посол.

Вместе с тем, по словам Алексея Новикова, из-за комендантского часа, который действовал в Непале во время беспорядков 8-9 сентября, возникали сложности с поставками продуктов и доставкой дипломатической корреспонденции. На сегодняшний день все проблемы с вылетом российских граждан решены, а тем из них, кто не успел вылететь в установленные сроки, в виде исключения заморозили визы, отметил посол.

Подробнее — в интервью посла «Самое важное — никто из наших граждан не пострадал».

Лусине Баласян