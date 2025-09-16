«Транснефть» назвала фейком сообщения об ограничении приема нефти

Нефтепроводная компания «Транснефть» назвала фейком публикацию Reuters о том, что в ближайшее время компания ограничит прием нефти от производителей.

«Появление подобных фейковых новостей со ссылкой на некие неназванные источники в российском ТЭК наносят имиджевый урон ПАО "Транснефть". Они могут быть вызваны только попытками дестабилизировать обстановку в рамках развязанной Западом информационной войны»,— написано в сообщении компании.

Как писало Reuters со ссылкой на источники, «Транснефть» предупредила производителей, что им, возможно, придется сократить объемы добычи нефти. Агентство утверждало, что причиной стали удары беспилотников по портам и нефтеперерабатывающим заводам.

Подробнее — в материале «Ъ» «Нефтегазовые доходы жмутся к минимуму».