Без предложения инфляция не уйдет

Описывая текущую ситуацию в экономике России в рамках обновленного среднесрочного макроэкономического прогноза, аналитики Института народнохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП) отмечают, что, по данным на начало сентября 2025 года, экономика продолжает балансировать между стагнацией и спадом. «Остановку роста можно считать статистическим фактом. Вслед за сокращением ВВП в первом квартале 2025 года на 0,6% к предыдущему периоду с исключением сезонности рост ВВП во втором квартале (к предыдущему периоду с исключением сезонности) оценивается в 0%»,— считают в ИНП РАН, хотя ранее фиксировали его падение два квартала подряд (см. “Ъ” от 15 сентября). По году теперь в ИНП ожидают роста ВВП на 1,2%. Замедление экономики в первой половине 2025 года, по оценкам аналитиков, связано с негативным действием на выпуск и спрос высоких процентных ставок и с сокращением экспортной выручки, укреплением рубля и ростом импорта. На фоне исчерпания действовавших ранее факторов экономического роста увеличение госрасходов упирается в растущий дефицит бюджета и уже не дает прежнего импульса экономике. «На фоне общего замедления темпов роста в промышленности выпуск в ее гражданском секторе сокращается с начала года»,— фиксируют в ИНП РАН.

Вместе с этим снижение экспортных цен на углеводороды при быстром укреплении рубля в реальном выражении привело к сокращению сальдо счета текущих операций платежного баланса. В первом полугодии стоимость экспорта товаров и услуг сократилась на 5%, а импорта — выросла на 3,8%. В результате сальдо счета текущих операций во втором квартале с учетом сезонности упало до $6 млрд (оценка ИНП). «Исторически сокращение квартального сальдо счета текущих операций до столь низких уровней повышает вероятность девальвации рубля с последующим ускорением инфляции, и простой переход к смягчению денежно-кредитной политики уже не решает всех проблем российской экономики, потому что не устраняются фундаментальные причины ускорения инфляции. По мере смягчения монетарной политики вновь произойдет превышение спроса над предложением и очередной всплеск инфляции»,— поясняют аналитики, полагая, что в текущем году перевес экспорта над импортом окажется наименьшим с 1997 года. Иными словами, «экономика предложения» так и не заработала, а соотношение поступлений за экспорт и перечислений за импорт в «прочих валютах» во втором квартале заметно снизилось (см. график), что лишь усугубляет проблему предложения.

Артем Чугунов