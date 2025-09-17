Посол России рассказал о расчете РФ на продуктивное сотрудничество с новыми властями Непала

Российская сторона считает назначение Сушилы Карки главой временного правительства Непала важным шагом к стабилизации обстановки после беспорядков. Об этом в интервью «Ъ» заявил посол РФ в Непале Алексей Новиков. Он выразил надежду, что под руководством нового премьер-министра возникнут условия для продуктивного сотрудничества России и Непала.

«Мы планируем активные контакты с новым премьер-министром и ключевыми членами правительства, включая представителей Министерства иностранных дел. Для нас было большой честью получить приглашение на церемонию инаугурации одними из первых, и мы с большим удовольствием приняли в ней участие»,— рассказал Алексей Новиков.

По словам посла, Россия надеется на реализацию множества взаимовыгодных проектов в разных сферах, которые уже находятся в работе. «Непал становится все более популярным направлением для российских туристов, это открывает новые возможности для расширения контактов»,— отметил посол.

Лусине Баласян