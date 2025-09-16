В КБР увеличат производство саженцев яблонь до 3 млн штук в год

К 2030 году Кабардино-Балкария планирует увеличить производство саженцев яблоневых деревьев до 3,1 млн штук в год, что на 10,7% больше, чем производится сейчас —2,8 млн штук. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики.

По данным ведомства, по темпам закладки плодовых насаждений Кабардино-Балкария входит в топ-3 субъектов России.

Также на регион приходится более трети от общероссийского урожая плодово-ягодной продукции.

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал, что с начала сезона в Кабардино-Балкарии собрали порядка 233,5 тыс. т плодов и ягод, что на 7,8% больше аналогичного периода прошлого года. Основная доля кампании приходится на яблоки, сейчас в садах убирают средние и поздние сорта. Часть урожая реализуется сразу, другая отправляется на длительное хранение в современные плодохранилища.

