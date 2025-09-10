Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В КБР производство плодов и ягод выросло на 7,8%

В Кабардино-Балкарии собрали порядка 233,5 тыс. т плодов и ягод с начала сезона, что на 7,8% больше аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным властей, основная доля кампании приходится на яблоки, сейчас в садах убирают средние и поздние сорта. Часть урожая реализуется сразу, другая – отправляется на длительное хранение в современные плодохранилища.

«На регион приходится треть российского урожая. В нынешнем сезоне в организованном секторе рассчитывают собрать не менее 700 тыс. т, что превысит прошлогодние показатели на 12%», – говорится в сообщении.

Константин Соловьев

