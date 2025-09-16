Бакальчук еще раз обжаловал отказ возбудить дело в отношении РВБ

Один из основателей Wildberries Владислав Бакальчук продолжает оспаривать отказ Роспотребнадзора возбудить административное дело в отношении ООО «РВБ» (объединенная компания Wildberries и Russ). Об этом сообщает РАПСИ.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Владислав Бакальчук

Господин Бакальчук подал кассационную жалобу в Арбитражный суд Московского округа. До этого в возбуждении дела ему отказали суд первой инстанции и апелляция, которые поддержали решение Роспотребнадзора.

Предприниматель считает, что РВБ использует бренд Wildberries без законных оснований. «Они продолжают незаконно собирать персональные данные покупателей, представляясь «Вайлдберриз»», «их юридические и фактические адреса не совпадают, а информация о продавце Wildberries отсутствует», сообщал он в своем Telegram-канале.

Предприниматель «подал заявления в Роспотребнадзор и Роскомнадзор с требованием оценить все выявленные нарушения и привлечь виновных к ответственности». Управление Роспотребнадзора 9 октября 2024 года отказало ему в возбуждении дела. Столичный арбитраж поддержал решение ведомства 28 марта, апелляция отказалась возбуждать дело 14 июля.

