Бизнесмен, осужденный по «делу Бойко», скрывался от долгов на 20 млн рублей в Италии

Во вторник, 16 сентября, в Ленинском районном суде Самары, продолжился процесс по уголовному делу о даче взяток бывшим высокопоставленным чиновникам региона. Во время допроса свидетелей всплыли подробности о том, что бизнесмен Ян Гущин, осужденный за взятки экс-главе ГУ МЧС по Самарской области Олегу Бойко в размере 73 млн руб., накопил задолженность на 20 млн руб. перед неустановленными лицами, а затем уехал в Италию на полгода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предприниматель Ян Гущин

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Предприниматель Ян Гущин

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Во вторник на вопросы судьи Анны Грицык, начальника отдела гособвинителей прокуратуры Самарской области Анастасии Когановой и адвокатов обвиняемых ответила Ксения Малыхина, технический директор ООО «Единый центр пожарного мониторинга» («ЕЦПМ») и родственница предпринимательницы Елены Тютюнник, обвиняемой в даче взяток бывшим чиновникам. В этот же день в суде дали показания Жанна Гущина и Оксана Гущина, которые являются соответственно матерью и бывшей женой предпринимателя Яна Гущина, осужденного за дачу взяток бывшим чиновникам.

Традиционно все свидетели положительно отзывались о коммерсанте, его коллегах Елене Тютюнник и еще одной подсудимой, Наталье Фроловской, и утверждали, что ничего не знали о передаче взяток со стороны бизнесмена экс-главе регионального ГУ МЧС. Однако из вопросов адвоката Алексея Горбунова стало ясно, что Ян Гущин и его ныне покойный отец любили охоту и рыбалку, и их отдых финансировали заинтересованные лица, но кто это был, свидетели так и не сказали правозащитнику.

Кроме того, Оксана Гущина, которая работает ведущим специалистом в фирме своего экс-супруга ООО «ЕЦПМ», предположила, что в период с осени 2022 до декабря 2023 году стала свидетелем неприятной телефонной беседы Яна Гущина и Олега Бойко, который якобы сам позвонил предпринимателю: «Разговор был напряженный, в требовательном тоне со стороны звонившего. Так с Яном Сергеевичем никто не говорил, даже его отец. Обычно он сам дает указания, а тут давали указания ему». Свидетель отметила, что бывший муж не обсуждал с ней этот разговор и свою работу вообще, как и денежные вопросы, и тем более не упоминал экс-главу ГУ МЧС, но догадка, что звонивший мог быть Олегом Бойко, пришла ей на ум после того, как в отношении бывшего чиновника и ее экс-супруга возбудили уголовное дело.

Также на суде Олег Бойко спросил свидетеля, почему она решила, что в тот момент именно он звонил Яну Гущину и уточнил, знала ли она о том, что у коммерсанта перед задержанием накопился долг в размере 20 млн руб. за неоплаченные работы. Свидетель отрицала это. Кроме того, на допросе выяснилось, что в тот «долговой период», в 2022 — 2023 году, Ян Гущин часто отправлялся за границу, например, в Китай или ОАЭ. Но дольше всего, рассказала Оксана Гущина, коммерсант находился в Италии — с сентября 2022 по февраль 2023 года. Это не было связано с началом мобилизации в РФ, просто экс-супруг очень любит эту страну, уточнила свидетель.

Самым эмоциональным в этот день было выступление матери Яна Гущина, директора негосударственной частной школы «Витязь» Жанны Гущиной. Ранее бизнесмен просил облсуд позволить ей представлять на процессе его интересы в качестве защитника на общественных началах, но получил отказ. Фактически в этой роли Жанна Гущина выступила на допросе в Ленинском районном суде. Свидетель, которая работала в мэрии Тольятти, инвестиционной компании, финансово от лица ИП помогала бизнесу сына, а сейчас руководит обучением оружейников и охранников, не столько отвечала на вопросы Анны Грицык, гособвинителя и адвокатов, сколько пыталась произнести речь в защиту коммерсанта. Жанна Гущина рассказала, что ее сын «самостоятельный адекватный парень» и предприниматель «в хорошем смысле», который, по ее словам, построил достойный бизнес и «организовал замечательную противопожарную систему». «И посмотрите, что сейчас с этим стало!»— возмущалась свидетель, пока судья не попросила женщину сосредоточиться на ответах на вопросы.

Допрос свидетелей продолжится на следующей неделе.

По версии следствия, с января 2020 по декабрь 2023 года Олег Бойко и его сообщники, экс-начальник УФМС Игорь Дахно, бывший руководитель городского отдела надзорной деятельности ГУ МЧС Алексей Мамыкин, экс-глава третьего пожарно-спасательного отряда Дмитрий Зинин, бывший заместитель директора МБУ «Ресурсный центр социальной сферы» Антон Палушкин и экс-сотрудник службы эксплуатации зданий и сооружений Евгений Луговой, получали взятки от предпринимателей, занимающихся пожарной безопасностью. В передаче незаконного вознаграждения обвиняются бизнесмены Елена Тютюнник и Наталья Фроловская. Их коллега, руководитель группы компаний «Витязь» Ян Гущин, уже осужден. Он приговорен к шести годам колонии и штрафу в размере 170 млн руб.

Георгий Портнов