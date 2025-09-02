Бизнесмен, осужденный за взятки экс-главе самарского ГУ МЧС, хочет, чтобы его защищала мать

Предприниматель Ян Гущин, осужденный за дачу взяток бывшим высокопоставленным чиновникам Самарской области, среди которых — экс-руководитель регионального ГУ МЧС Олег Бойко, попросил допустить к процессу в качестве общественного защитника свою мать Жанну Гущину. Соответствующее ходатайство заявил адвокат бизнесмена Сергей Карпов на заседании по рассмотрению жалобы на приговор в Самарском областном суде во вторник, 2 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бизнесмен Ян Гущин

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Бизнесмен Ян Гущин

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Защитник уточнил, что мать обвиняемого имеет высшее образование по специальности «бухгалтерский учет». Представитель прокуратуры просила суд отказать в удовлетворении ходатайства, так как у Жанны Гущиной отсутствует специальное (юридическое) образование, нет специальных познаний, поэтому она не может оказать квалифицированную помощь сыну.

Также сотрудник контрольного органа отметила, что мать осужденного не присутствовала при рассмотрении уголовного дела судом первой инстанции, и с материалами она не знакома. «Считаю, что должность общественного защитника является нецелесообразной, учитывая, в том числе, что к рассмотрению данной жалобы привлечены четыре профессиональных адвоката»,— резюмировала представитель прокуратуры.

В итоге судебная коллегия постановила отказать в допуске Жанны Гущиной в качестве общественного защитника своего сына, поскольку «она не обладает необходимыми правовыми знаниями и профессиональными навыками для участия» в процессе.

Также суд отложил рассмотрение апелляционной жалобы на приговор бизнесмену. Это было связано с тем, что из четырех адвокатов, представляющих интересы предпринимателя, на процессе присутствовал только один. Другой защитник в этот момент находилась на слушаниях в Ульяновске, а еще один адвокат проводит отпуск в Турции, о чем они уведомили суд.

Георгий Портнов