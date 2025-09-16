Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На Ставрополье четверо участников программы «Герои Ставрополья» победили на выборах

В Ставропольском крае в числе победителей прошедших муниципальных выборов оказались четверо участников кадровой программы «Герои Ставрополья». Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Так, Владимир Лысенко, Сергей Семенов, Павел Лысенко и Сергей Силенко выбраны в законодательные органы Ставрополя, Шпаковского, Александровского и Буденновского округов. Ранее «Ъ-Кавказ» писал, что на Ставрополье в местные органы власти избраны представители шести партий.

Константин Соловьев

Новости компаний Все