На Ставрополье четверо участников программы «Герои Ставрополья» победили на выборах

В Ставропольском крае в числе победителей прошедших муниципальных выборов оказались четверо участников кадровой программы «Герои Ставрополья». Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

Так, Владимир Лысенко, Сергей Семенов, Павел Лысенко и Сергей Силенко выбраны в законодательные органы Ставрополя, Шпаковского, Александровского и Буденновского округов. Ранее «Ъ-Кавказ» писал, что на Ставрополье в местные органы власти избраны представители шести партий.

Константин Соловьев