Парламентаризм без популизма

Первое заседание осенней сессии Госдумы 16 сентября по традиции началось с выступления спикера Вячеслава Володина и руководителей парламентских фракций. Главными темами стали прошедшие выборы, предстоящее рассмотрение проекта бюджета, а также борьба с «разрушительным популизмом и демагогией». Которыми, как выяснилось, грешит не только оппозиция, но и представители партии власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Госдумы Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Председатель Госдумы Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По словам Вячеслава Володина, на начало сессии в портфеле палаты находится почти 1,2 тыс. законопроектов, два из которых приняты во втором чтении, 251 — в первом и 921 на стадии предварительного рассмотрения. Он напомнил, что депутатам предстоит принять проект бюджета на трехлетку, и призвал коллег в условиях, когда «против страны объявлено уже более 30 тыс. санкций», воздержаться от «разрушительного популизма и демагогии». В нынешней ситуации депутаты не имеют права «выйти на обязательства, которые будут не подкреплены финансово», подчеркнул председатель.

Другой приоритетной темой станет помощь участникам специальной военной операции: на рассмотрении нижней палаты находятся 27 законопроектов, посвященных дополнительным мерам поддержки бойцов и их семей, продолжил господин Володин. Он добавил, что законодательная повестка «формируется гражданами», которые высказывают свои предложения на встречах с депутатами: «Можно выделить темы, связанные с защитой здоровья детей, вопросы демографии, развития сельских территорий, обеспечение кадрами здравоохранения и образования, защиту граждан от мошенничества».

Также, по словам спикера, Дума проведет ряд мероприятий, посвященных развитию искусственного интеллекта, и уже в декабре может выйти «на рассмотрение этого ключевого важного вопроса». Наконец, «на контроле остаются вопросы миграции», которым посвящен 21 принятый закон: палата будет следить за правоприменительной практикой, «особенно в части сдачи экзамена по русскому языку детьми-мигрантами», предупредил председатель палаты.

Во время обсуждения повестки, которое обычно проходит в закрытом режиме, неожиданно за «популизм и демагогию» досталось не представителю оппозиции, а единороссу.

Депутат Юрий Швыткин обратился к Вячеславу Володину с просьбой дать профильному комитету протокольное поручение в связи с ростом тарифов на коммунальные услуги в красноярском селе Бражное. В ответ спикер напомнил депутату, что тот работает не первый год и должен знать, что в соответствии с регламентом обладает правом самостоятельно инициировать протокольное поручение.

«Давайте перейдем от заявлений к решению вопросов,— попросил спикер. — Если мы хотим вернуться в 90-е, давайте вернемся. У нас были еще и 80-е». Лидеру думских единороссов Владимиру Васильеву даже пришлось извиниться за однопартийца. По его словам, господина Швыткина оправдывает только недавнее возвращение из зоны СВО: «Видимо, дух боевой просто не удержался».

Первым от фракций выступил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, заявив, что главная задача предстоящей сессии — «обеспечить победу нашей армии».

Он выразил сожаление, что прошедшие выборы «не стали ареной публичного обсуждения всех накопившихся проблем», и пообещал обсудить их на предстоящей встрече с президентом.

Речь, по его словам, идет о высокой ключевой ставке, росте цен и бедности населения. Коммунист также напомнил о недавней встрече президента с председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной, где обсуждался «перегрев экономики»: «Не перегрелось: умираем, задыхаемся, без денег засохли».

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, взяв слово, сразу заявил, что «подобные слова лидера одной из парламентских партий льют воду на мельницу врагов». Он подчеркнул, что российская экономика выстояла, несмотря на санкции, и призывал к сплочению и «работе плечом к плечу». Выступивший следом руководитель «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов посвятил солидную часть своей речи проблемам миграции — например, пообещал, что эсеры будут настаивать на пересмотре безвизового режима со странами Центральной Азии.

Руководитель «Новых людей» Алексей Нечаев сосредоточился на экономике и способах пополнения бюджета: «Мы предлагаем программу "Триллион рублей от «Новых людей»". Это инициативы, которые дадут доходы бюджета без повышения налогов и штрафов». Первую половину этого триллиона фракция предлагает направить на технологическое развитие, а вторую — на закрытие дефицита бюджета.

Наконец, выступавший последним Владимир Васильев вернулся к теме выборов, отметив удобство трехдневного голосования, в частности, для жителей прифронтовых территорий. Затем слово снова взял спикер Володин. Он заявил, что нарушений на выборах стало меньше, и поблагодарил председателя Центризбиркома Эллу Памфилову за «защиту прав и свобод наших граждан», добавив: «А вот радикалам здесь не место, потому что радикализм наносит ущерб любому государству, любой политической системе». Также он подчеркнул, что результатами выборов удовлетворены представители всех парламентских партий, а значит, «система эффективна».

Ксения Веретенникова