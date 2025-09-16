От «Единой России» на сентябрьских выборах победили 830 ветеранов СВО

Председатель «Единой России» и зампред Совбеза Дмитрий Медведев сообщил, что на завершившихся 14 сентября выборах победили 830 ветеранов боевых действий на Украине, выдвинувших свою кандидатуру от партии. Он добавил, что на выборах в 2026 году участие ветеранов «будет еще шире».

«"Единая Россия", напомню, впервые откликнулась, и самая первая откликнулась на призыв главы государства по вовлечению наших защитников в политическую и общественную жизнь. Эту миссию мы выполняем»,— сказал Дмитрий Медведев на встрече с фракцией в Госдуме (цитата по «РИА Новости»).

Как напомнил господин Медведев, в 2024 году депутатами от «Единой России» стали 304 ветерана боевых действий. Он также сказал, что партия уже вступила в избирательную кампанию 2026 года и намерена достичь «безоговорочной победы». Участие ветеранов в выборах, по его словам, окажет «самое существенное влияние на ход электорального процесса».

По итогам голосования, которое завершилось 14 сентября, должности сохранили все 20 губернаторов, участвовавших в выборах. Почти во всех региональных парламентах позиции усилила «Единая Россия». Всего замещено 47 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.

20 сентября 2026 года пройдут выборы депутатов Госдумы. В семи регионах также ожидаются губернаторские выборы, в 39 субъектах — выборы в региональные парламенты.

