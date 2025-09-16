«Единая Россия» получила шесть мандатов по спискам на выборах в гордуму Ижевска

Партия «Единая Россия» (ЕР) получила шесть мандатов по партийным спискам на выборах в гордуму Ижевска, остальные партии (ЛДПР, КПРФ, СРЗП и «Новые люди») — по одному. Об этом сообщили в региональном избиркоме.

«Список депутатов, получивших мандат по партийным спискам, мы опубликуем после окончательного распределения мандатов территориальными комиссиями»,— говорится в сообщении.

Таким образом, с учетом одномандатных округов, ЕР получает в гордуме 29 мест, ЛДПР и КПРФ — по два, СРЗП и «Новые люди» — по одному (всего 35 мандатов). При этом ЕР получила 53,55% голосов по единому избирательному округу, ЛДПР — 18,58%, КПРФ — 10,59%, «Новые люди» — 10,41%, СРЗП — 5,05%.

