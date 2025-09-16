Банк «Зенит» проиграл иск против Александра Кержакова

Как стало известно «Ъ-СПб», Приморский районный суд Санкт-Петербурга отказал ПАО «Банк Зенит» в удовлетворении иска к бывшему игроку сине-бело-голубых и российской сборной Александру Кержакову о взыскании принадлежащей ему Audi Q3.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Футболист Александр Кержаков

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Футболист Александр Кержаков

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Титулованный футболист купил автомобиль у гражданина по имени Сергей Петухов, который в 2016 году приобрел его на кредитные деньги, полученные им в данном банке с которым он также заключил договор залога на машину. Однако, согласно судебным материалам, заемщик накопил долгов на 6,7 млн. руб. перед финансовой организацией, и в 2019 году через суд с него взыскали задолженность, но его обязательства перед банком так и не были до конца исполнены.

После этого «Банк Зенит» обратился в суд с требованием обратить взыскание на залоговую иномарку, принадлежащую лучшему бомбардиру в истории ФК «Зенит», в счет погашения задолженности господина Петухова, чтобы в последующем продать ее с публичных торгов. С господина Кержакова истец также просил взыскать и расходы по оплате госпошлины в 30 тыс. руб.

Вместе с петербургской командой 42-летний Александр Кержаков стал трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка России и двукратным обладателем суперкубка страны. Также он играл за испанскую «Севилью», в составе которой выиграл Кубок УЕФА, а также выступал за швейцарский «Цюрих» и тренировал казахстанский «Кайрат».

Банк «Зенит» — это крупный коммерческий банк с центральным офисом в Москве. Он был учрежден в 1994 году Академией народного хозяйства при Правительстве РФ, нефтяной компанией «Татнефть» и рядом других организаций. В минувшем году финансовая структура заняла 15-е место в Народном рейтинге банков.

Андрей Кучеров