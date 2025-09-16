Рыбопромышленники Юга могут остановить добычу к 2030 году

Рыбодобывающие компании Азово-Черноморского бассейна могут прекратить промысел к 2030 году из-за планируемого Минпромторгом запрета на заход в российские порты судов старше 40 лет. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Всероссийскую ассоциацию рыбопромышленников.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Минпромторг разрабатывает программу поэтапного введения ограничений для флота. С 1 января 2030 года доступ в российские морские порты будет закрыт всем судам возрастом более 40 лет.

По данным ассоциации, сейчас 65 рыболовецких судов эксплуатируются более 30 лет, а 13 свыше 40 лет. К 2030 году количество судов старше 40 лет достигнет 533 единицы. Основная часть действующего рыболовецкого флота не сможет вести добычу, несмотря на капитальную модернизацию.

Рыбопромышленники Севастополя и Крыма направили в Минсельхоз письмо с критикой непроработанности запрета. Эксперты указывают, что компании Азово-Черноморского бассейна не могут обновить флот ни по одной из существующих программ. Цены на рыбопродукцию в регионе не позволяют местным предпринимателям приобретать новые суда.

За январь-май 2025 года рыбаки Азово-Черноморского бассейна добыли 16,4 тыс. т рыбы и других водных биоресурсов на 35,8 больше аналогичного периода прошлого года. При общероссийском улове более 1,9 млн т доля южного региона составила менее одного.

Анна Гречко