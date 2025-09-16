В ЕС высказались о возможном введении полного запрета на выдачу виз россиянам

Евросоюз не имеет полномочий полностью запретить выдачу туристических виз гражданам России, поскольку этот вопрос находится в ведении каждого государства-члена. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам безопасности и миграции Магнус Бруннер на пресс-конференции с министром внутренних дел Финляндии Мари Рантанен (трансляция доступна на YouTube-канале правительства Финляндии).

По словам господина Бруннера, число выданных россиянам виз резко снизилось — с примерно 4 млн в 2019 году до около 500 тыс. в 2024 году. Однако в нескольких странах ЕС наблюдается рост числа выданных виз, что вызывает обеспокоенность Еврокомиссии, добавил он.

В среду СМИ сообщили, что пять стран ЕС, предположительно, выступили категорически против запрета на выдачу виз для россиян. Как сообщал ТАСС со ссылкой на греческий новостной сайт Pronews, фактически вето наложили Греция, Италия, Испания, Франция и Венгрия, которые якобы слишком сильно зависят от российского турпотока и частных инвестиций. Официально власти указанных государств эту информацию не подтверждали.