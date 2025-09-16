Ярославский депутат попросил защитить сельхозпроизводителей от кабанов

В Ярославской области кабаны наносят ущерб сельскохозяйственным предприятиям. Об этом на заседании комитета по аграрной политике облдумы сообщил депутат Владимир Смирнов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Начальник отдела государственного охотничьего надзора и государственный охотничий инспектор Ярославской области Владимир Сафонов на заседании сообщил, что в регионе в 2025 году насчитывается 325 кабанов.

Согласно мониторингу, за последние два года численность кабанов в регионе выросла с 285 (в 2023 году). Господин Сафонов назвал вид «пластичным» и, говоря о его высокой плодовитости, пояснил, что в регионе соблюден установленный норматив в 0,25 особи на 1000 гектаров. Депутат Владимир Смирнов уверен, что численность кабанов в регионе нужно уменьшать или каким-то иным образом решать проблему, возникшую у сельхозпроизводителей из-за этих животных.

«Сельхозпредприятия, которые выращивают зерновые и кукурузу, страдают от кабанов. Когда приходит стадо по 50-60 голов и уничтожает до 50% посевов кукурузы. Кабаны очень быстро плодятся: два года назад чума была, местами их вообще не было, а сейчас их опять немереное количество концентрируется около сельхозпредприятий. Это не только уничтожение посевов, но и передача болезней»,— сказал господин Смирнов.

Он предложил на областном уровне разработать схему взаимодействия министерства лесного хозяйства и природопользования и производителей для решения возникшей проблемы.

Алла Чижова