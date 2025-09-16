Казань вошла в топ популярных направлений среди пользователей самокатов
Казань вошла в топ-15 популярных направлений для поездок по стране среди пользователей МТС Юрент. Сервис кикшеринга проанализировал туристические предпочтения своих пользователей по итогам летнего сезона.
Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ
Согласно данным сервиса, этим летом столицу Татарстана активно посещали туристы из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Новосибирска, Екатеринбурга, Самары и других крупных городов. Доля туристических поездок в Казани составила более 27% от общего объема летних поездок пользователей МТС Юрент, это на 6 процентных пунктов больше, чем в прошлом году.
Гости города активно использовали самокаты для перемещения между достопримечательностями. Среднее время таких поездок составляет 14–15 минут. Наиболее популярными локациями среди гостей Казани стали Кремлевская набережная и исторический центр.
Сервис также проанализировал предпочтения самих жителей Казани. В летний период казанцы чаще всего выбирали для путешествий курорты юга России, такие как Сочи и Краснодар, а также посещали Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Тюмень. Путешественники из Казани также предпочитали передвигаться по популярным туристическим местам и активно использовали самокаты в вечернее и ночное время (около 30% от общего объема поездок), рассматривая их как удобную альтернативу общественному транспорту или такси.
В апреле этого года МВД Татарстана предложило отказаться от проката электросамокатов, и эту инициативу поддержала казанская Госавтоинспекция. Запланированное на март открытие сезона было перенесено на конец апреля с условием соблюдения определенных правил.
С конца мая этого года в центре Казани введены скоростные ограничение для СИМ (до 20 км/ч, на некоторых участках — до 10–15 км/ч). Вчера госавтоинспекция Казани сообщала, что несовершеннолетний самокатчик попал в больницу после столкновения с автомобилем. По словам автомобилиста, ребенок нарушил правила дорожного движения при переходе через дорогу.