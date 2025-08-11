В Черноземье стали чаще жаловаться в ЦБ на блокировку карт

За первое полугодие 2025 года жители Черноземья направили в Банк России 6,6 тыс. жалоб, что на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в воронежском отделении ЦБ. Большинство жалоб касалось отказов в операциях, блокировки счетов и банковских карт, а также приостановки дистанционного обслуживания банком.

Заметнее всего число жалоб выросло в Липецкой области — на 37,5%, до 1,1 тыс. В Курской области жаловаться в ЦБ стали чаще на 33% (1 тыс.), в Белгородской — на 30% (1,1 тыс.), в Тамбовской — на 26% (800 жалоб), в Орловской — на 25% (600 обращений). В Воронежской области число жалоб увеличилось на 20%, до 2 тыс.

Жалобы на банки в целом в макрорегионе выросли на 24%, до 3,7 тыс. В Белгородской области — на 38%, в Тамбовской — на 37%, в Орловской — на 24%, в Курской — на 23%, в Воронежской — на 17%, в Липецкой — на 15%. Также в Черноземье участились жалобы на микрофинансовые организации и страховые компании — на 19% и 10%, до 800 и 600 обращений соответственно. Кроме того, жители макрорегиона стали чаще жаловаться на кибермошенничество (рост с 79 до 105 жалоб).

В ЦБ отметили, что банки могут отказать в операции или заблокировать счет, чтобы защитить граждан от мошенников. «Сведения о подозрительных операциях попадают в базу данных о случаях и попытках осуществления переводов без добровольного согласия клиента, которую ведет Банк России. В базу данных попадают и сведения о дропперах — людях, которые осознанно или по незнанию участвуют в выводе и обналичивании украденных мошенниками денег, часто — за вознаграждение»,— пояснили там.

Егор Якимов