Трамп: Зеленскому придется пойти на сделку по Украине
Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется заключить сделку ради завершения конфликта Москвы и Киева, заявил президент США Дональд Трамп. Об этом он сказал журналистам накануне вылета в Великобританию.
«Зеленскому придется заключить сделку,— сказал Дональд Трамп журналистам. — А Европе нужно прекратить закупать нефть у России».
Накануне госсекретарь США Марко Рубио допустил, что Дональд Трамп может счесть урегулирование украинского конфликта невозможным. По словам госсекретаря, администрация США надеется избежать ситуации, при которой посредничество в переговорах придется прекратить. Как считают в Вашингтоне, в таком случае на мировой арене не останется реальных посредников. Господин Рубио сообщил, что Белый дом рассматривает разные пути достижения урегулирования, но не исключает пересмотра подхода при неудаче дипломатических усилий.