Трамп: Зеленскому придется пойти на сделку по Украине

Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется заключить сделку ради завершения конфликта Москвы и Киева, заявил президент США Дональд Трамп. Об этом он сказал журналистам накануне вылета в Великобританию.

«Зеленскому придется заключить сделку,— сказал Дональд Трамп журналистам. — А Европе нужно прекратить закупать нефть у России».

Накануне госсекретарь США Марко Рубио допустил, что Дональд Трамп может счесть урегулирование украинского конфликта невозможным. По словам госсекретаря, администрация США надеется избежать ситуации, при которой посредничество в переговорах придется прекратить. Как считают в Вашингтоне, в таком случае на мировой арене не останется реальных посредников. Господин Рубио сообщил, что Белый дом рассматривает разные пути достижения урегулирования, но не исключает пересмотра подхода при неудаче дипломатических усилий.

Анастасия Домбицкая