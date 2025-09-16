Недействительными на выборах в нижегородскую думу признаны 3,9 тысячи бюллетеней

По подсчетам «Ъ-Приволжье», недействительными на выборах в гордуму Нижнего Новгорода признаны около 3,9 тыс. бюллетеней. Информация по каждому округу в отдельности опубликована в базе избиркома.

Меньше всего недействительных бюллетеней было в округе №32 (Советский район, победитель Марк Фельдман) — 24, больше всего их зафиксировано в округе №21 (Сормовский район, победитель Павел Пашинин) — 345.

Действительными признаны более 227 тыс. бюллетеней.

Как писал «Ъ-Приволжье», выборы прошли 12-14 сентября, явка составила 21,33%. Победителями стали 28 кандидатов от «Единой России», пять — от КПРФ, три — от ЛДПР, два — от СРЗП, один — от «Новых людей». Первое заседание новой гордумы запланировано на 29 сентября.

Ирина Швецова