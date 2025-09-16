Водителей вжимают в кресла штрафами

Госдума во вторник, 16 сентября, приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий санкции за перевозку несовершеннолетних без использования ремней безопасности и автокресел. Штраф для водителей повышается с 3 тыс. до 5 тыс. руб. и для юрлиц — с 100 тыс. до 200 тыс. руб. Необходимость ужесточения парламентарии объясняют ростом числа ДТП с пострадавшими несовершеннолетними. В ходе парламентской дискуссии депутаты, с одной стороны, указали на чрезмерную дороговизну детских удерживающих устройств, с другой стороны, предложили ко второму чтению еще сильнее ужесточить ответственность для нарушителей.

Повышенные штрафы, по задумке авторов поправок, заставят родителей задуматься о безопасной перевозке детей

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Повышенные штрафы, по задумке авторов поправок, заставят родителей задуматься о безопасной перевозке детей

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Одобренный в первом чтении проект изменений в ч. 3 ст. 12.23 КоАП внесли в Госдуму сенаторы Андрей Кутепов и Игорь Тресков. Для водителей, перевозящих детей без автокресла (или не пристегнутных ремнями безопасности), штраф поднимается с 3 тыс. до 5 тыс. руб., для должностных лиц — с 25 тыс. до 50 тыс. руб., для юрлиц — с 100 тыс. до 200 тыс. руб. Правительство поправки уже поддержало.

Представляя законопроект в Госдуме, Игорь Тресков обнародовал данные МВД, согласно которым в 2020–2024 годах произошло 83 тыс. ДТП с участием детей, в них погибло 2,7 тыс. несовершеннолетних. В 63% случаев дети ехали пассажирами. Число таких аварий растет ежегодно, заявил господин Тресков, в связи с чем нужно ужесточать ответственность.

Судя по актуальным данным ГИБДД, негативный тренд продолжается и сейчас. С начала года произошло 4,9 тыс. ДТП с пострадавшими детьми-пассажирами (на 1,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года).

В 760 авариях ГИБДД выявила нарушение правил перевозки детей. В этих ДТП погибло 70 человек и 987 — ранено. В пояснительной записке приводятся данные, подтверждающие и рост числа нарушений: в 2022 году по ч. 3 ст. 12.23 КоАП вынесено 652,4 тыс. постановлений, в 2023 году — 656 тыс., в 2024 году — более 700 тыс.

«Почему вы уверены в том, что именно удвоение штрафа, а не удвоение интенсивности контроля заставит родителей купить кресла?» — спрашивал депутат Владимир Сысоев (ЛДПР) в ходе обсуждения поправок в Госдуме. Контроль будет усилен, заверил господин Тресков, но ужесточение ответственности само по себе станет «мощным рычагом».

«Мы посмотрели мировой опыт,— отметил депутат Сысоев.— В Европе суммы штрафов (за нарушение правил перевозки детей.— “Ъ”) доходят до €400, в США — до $500. Нам не нужно на них равняться, это просто пример».

«Поезжайте, например, в Ростов-на-Дону и после 21:00 попробуйте отвезти многодетную семью с тремя несовершеннолетними детьми на такси,— заметил депутат Евгений Бессонов (КПРФ).— В лучшем случае одно кресло найдется. И как действовать многодетным семьям, если вы ужесточаете ответственность?»

«Если семья хочет проехать по маршруту, то сначала нужно озаботиться подбором такси, которое может обеспечить эти требования»,— возражал Игорь Тресков.

Звучали и предложения по доработке поправок ко второму чтению. Депутат Нина Останина (КПРФ) считает, что штраф для должностных лиц нужно повысить в три или десять раз: «Одно дело, когда родители нарушают, другое — когда неподготовленные водители автобусов везут спортивную команду и потом школьный автобус сходит с маршрута».

Депутат Илья Вольфсон (ЕР) предложил ввести повышенное наказание за повторное нарушение в течение года.

Сначала нужно поднять штрафы в рамках предложенных поправок, посмотреть, сработают ли они, и уже потом подумать про дополнительное ужесточение, ответил Игорь Тресков, пообещав обсудить это с регионами.

Депутат Яна Лантратова (СРЗП) отметила, что таксисты, работающие в качестве самозанятых, при нарушении правил перевозки детей будут оштрафованы как физлица, законопроект в этой части нужно дорабатывать. Внефракционный депутат Ярослав Нилов заметил, что детей с ДЦП нельзя перевозить в автокресле, предложив дополнить КоАП примечанием, что штраф не применяется, если по медицинским показаниям использовать детское удерживающее устройство невозможно.

Депутат Алексей Куринный (КПРФ) поинтересовался, проводился ли анализ стоимости автокресел, некоторые модели детских удерживающих устройств стоят по 25–30 тыс. руб. «Какие механизмы могут быть предложены для снижения стоимости?» — спросил парламентарий. Анализа такого не проводилось, признался Игорь Тресков, так как требования к применению автокресел не менялись.

Напомним, что с 27 августа начали действовать изменения в ПДД, запрещающие водителям при перевозке детей использовать дешевые заменители автокресел и бустеров — так называемые корректоры ремней безопасности и бескаркасные автокресла, неспособные удержать ребенка при аварии. За нарушение этого запрета применяется действующая редакция ст. 12.23 КоАП и будет применяться новая ее редакция.

Александр Воронов, Иван Буранов