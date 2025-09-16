В здании бывшего кинотеатра «Пламя» появится креативное пространство

Компания «БС АРТ ДЕВ» анонсировала очередное креативное пространство: его создадут в здании бывшего кинотеатра «Пламя» в Колпино, которое застройщик взял в управление. Об этом сообщили «Ъ-СПб» в пресс-службе «БС АРТ ДЕВ».

Здание площадью около 4 тыс. кв. м по адресу улица Культуры, 3 построили 1958 году. Располагавшийся там кионотеатр проработал более 30 лет, до 1993 года. Теперь в двухэтажном строении девелопер собирается предложить резидентам более 40 лотов по ставке от 600 рублей за кв. м.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что основатель«БС АРТ ДЕВ» объявил о готовящемся открытии масштабного креативного пространства на площадке студии «Леннаучфильма».

Артемий Чулков