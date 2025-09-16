Love Republic показали Premium

Вышла новая коллекция российской марки Love Republic — это капсульный гардероб на каждый день в узнаваемой осенней цветовой гамме карамельного, винно-шоколадного, вишневого, глубокого коричневого, серого оттенков. В новом дропе Premium ищите топы-корсеты, комплект из юбки и водолазки, вязаное платье, костюмы с объемными кардиганами и брюками; все — из натуральных материалов: ангоры, мохеры, шерсти енота, кожи и замши. Аксессуары коллекции — замшевые длинные перчатки в карамельном цвете, объемная замшевая сумка и широкие кожаные браслеты. В съемке коллекции был задействован арт-объект: желтый стул в форме воздушного шара, созданный корейским художником Сынджин Яном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Love Republic Фото: Love Republic Фото: Love Republic Фото: Love Republic Фото: Love Republic Фото: Love Republic Фото: Love Republic Фото: Love Republic Фото: Love Republic Фото: Love Republic Фото: Love Republic Фото: Love Republic Следующая фотография 1 / 12 Фото: Love Republic Фото: Love Republic Фото: Love Republic Фото: Love Republic Фото: Love Republic Фото: Love Republic Фото: Love Republic Фото: Love Republic Фото: Love Republic Фото: Love Republic Фото: Love Republic Фото: Love Republic