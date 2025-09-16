Правительство планирует нарастить число поездов «Сапсан» и «Ласточка»

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что после запуска высокоскоростных поездов правительство планирует и дальше развивать перевозки на поездах «Сапсан», «Ласточка» и «Финист».

«Безусловно, продолжим развивать перевозки и на них – они пользуются популярностью у пассажиров. Сотни таких составов курсируют в пригородном и дальнем сообщении, и их количество будет поступательно наращиваться»,— сказал Михаил Мишустин на стратегической сессии о развитии скоростного транспорта (цитата по сайту правительства).

Как напомнил господин Мишустин, в начале 2024 года началась разработка высокоскоростной линии между Москвой и Санкт-Петербургом. На ней будут курсировать поезда с максимальной скоростью свыше 400 км/ч. Премьер отметил, что они «в два раза превышают максимальные возможности лучших на сегодня электропоездов».