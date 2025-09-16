Инвестиции отложили на потом

Российские компании сократили инвестиции на 733 млрд руб. К такому выводу пришли аналитики Института экономики роста им. Столыпина, сравнив публичные заявления организаций за 2024-й и 2025-й гг. Инвестиционный провал создает критические риски для устойчивого экономического роста, предупреждают эксперты: в результате производительность и конкурентоспособность снизятся, производственные мощности устареют, а на товарных рынках сформируется дефицит предложения.

“Ъ FM” изучил исследование. Подробнее о его результатах — в справке.

Существенное ухудшение инвестклимата в стране экономисты фиксируют на фоне изменений в планах компаний. Согласно данным майского опроса Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, доля предприятий, которые собираются запустить новые производства, за год сократилась с 50% до 35%. А число компаний, которые осуществляли такие проекты на момент опроса, упало до почти минимального показателя за всю историю — 49%. Кроме того, эксперты указывают на сокращение инвестиционных программ крупнейших российских предприятий. Среди них — РЖД, «Газпром», «Норникель», МТС, «Черкизово», «Русал» и «Северсталь». Причинами тренда эксперты называют падение потребительского спроса, нехватку кадров, инфляцию, изменение корпоративных стратегий и высокую ключевую ставку. В докладе указано, что негативное влияние жесткой денежно-кредитной политики продолжится до середины 2026-го, а в ближайшие два года страну ждет инвестиционный провал. Отдельно экономисты обращают внимание на проблему недоинвестирования в оборудование. Замедление технологической модернизации серьезно снижает конкурентоспособность российских товаров на внутреннем и внешнем рынках.

Поэтапное снижение ставки, которое ЦБ начал в этом году, в докладе названо взвешенным подходом. Однако для восстановления инвестиционной активности одной этой меры будет недостаточно, считает эксперт Института экономики роста им. Столыпина Заур Мамедьяров: «Трудно дать такую категоричную оценку, но она умеренно тревожная, безусловно. Когда мы изучили совокупный объем корпоративных инвестиций в 2025-м, заявления компаний о своих намерениях год назад и сегодня, то увидели сокращение этих планов на значимую сумму.

Любое сокращение в этой сфере это плохо.

Это процесс, который работает вдолгую. То есть потом придется наверстывать упущенное большей ценой. При этом под технологическую базу 2030-х годов нужно закладываться уже сегодня. В краткосрочной перспективе явных негативных факторов я не ожидаю. Но нужно понимать, что в России есть макроциклы, связанные с тем, что у нас уменьшается количество трудовых ресурсов. Нужна тонкая настройка, чтобы экономика состояла из высококвалифицированного ядра, которое создают новые продукты разработки, чтобы было во что инвестировать. Не одними только деньгами решается этот вопрос. Снижение ключевой ставки, конечно, будет способствовать тому, что деньги будут перетекать. Это уже происходит, но этот показатель был снижен только на один процентный пункт. Когда она будет ближе к 10%, конечно, уже не будет выгодно просто держать деньги на депозитах. Очевидно, чтобы климат менялся, нужно, чтобы шли деньги. И важно еще отметить, что не во все нужно инвестировать. Поэтому нужно выделять отрасли, в которых есть якорные заказчики и большой объем рынка, и в первую очередь поддерживать именно их. Тогда это окажет наибольший положительный эффект на развитие экономики».

В августе аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования предупреждали о рисках рецессии в следующем году. Бизнес уже принимает самостоятельные меры, чтобы нивелировать ситуацию, отметила партнер аудиторско-консалтинговой группы «Юникон» Елена Хромова:

«Сейчас компании оказались в точке идеального шторма, когда сошлись сразу несколько негативных факторов.

В первую очередь мы все ждем снижения ключевой ставки, что сделает стоимость заимствования приемлемой. Конечно, это повлияет и на спрос позитивно. Что касается закупок оборудования, переориентации на азиатские рынки, то, думаю, производители тоже смогут нас включить в свои планы, и поставки возобновятся. На рынке труда проблемы тоже существуют. Ну и здесь компании внедряют программы обучения, переориентации кадров, смотрят в другие страты, возрастные группы. Поэтому есть надежда, что несмотря на некоторое замедление темпов инвестирования в текущем и, возможно, в следующие годы ситуация все-таки нивелируется, и этот процесс восстановится».

Тем временем Центробанк со ссылкой на опрос РАН отмечает, что серьезного отклонения в инвестпланах компаний не произошло. Большинство из них по итогам 2025-го не ожидает изменений, еще четверть предприятий даже скорректировала прогноз в сторону увеличения. Снизили свою инвестпрограмму на год по сравнению с первоначальными планами лишь 17% организаций, преимущественно из-за нехватки собственных средств, говорится в обзоре ЦБ.

Ульяна Горелова