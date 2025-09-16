США восстановили безвизовый режим с Венгрией

Соединенные Штаты полностью восстановили статус Венгрии в программе безвизового въезда. Об этом говорится в заявлении посольства США в Будапеште.

«Полноправное участие Венгрии в программе безвизового въезда в США восстановлено,— говорится в сообщении, опубликованном в соцсети X. — С 30 сентября все граждане Венгрии смогут получить разрешение ESTA на многократный въезд в Соединенные Штаты сроком на 2 года».

В США действует электронная система авторизации въезда ESTA. Она позволяет гражданам стран, участвующих в Программе безвизового въезда (Visa Waiver Program, VWP) въезжать в США на срок до 90 дней с туристическими, деловыми или транзитными целями без оформления визы.

В 2023 году США ужесточили условия безвизового въезда для граждан Венгрии, сократив срок действия электронного разрешения с двух лет до одного года и сделав его одноразовым. Посольство США в Будапеште объяснило решение соображениями безопасности. В заявлении говорилось, что в период с 2011 по 2020 год Венгрия предоставила гражданство примерно 1 млн человек, в основном этническим венграм из соседних с ней государств, «не приняв соответствующих мер безопасности для проверки личности» этих людей.

Анастасия Домбицкая