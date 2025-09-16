«Стоит ожидать долгих торгов по важным деталям, что может занять годы»

Заявление представителей Китая и США о достижении консенсуса по TikTok широко обсуждается в мире. В отсутствие деталей эксперты оценивают шансы окончательного соглашения, обсуждают причины, по которым Китай пошел на сделку, и напоминают, что в китайской традиции заключение соглашения может быть только началом переговоров, а не их итогом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Maxim Shemetov / Reuters Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Китай и США достигли рамочного консенсуса по TikTok

Стороны полностью согласились с тем, что стабильные экономические и торговые взаимоотношения Китая и США имеют огромное значение для обеих стран, а также оказывают значительное влияние на глобальную экономическую стабильность и развитие… Что касается TikTok, Китай всегда выступал против политизации, инструментализации… технологий и торгово-экономических вопросов и никогда не будет стремиться к достижению каких-либо соглашений в ущерб принципам, интересам компании или международной объективности и справедливости.

США достигли соглашения с Китаем по TikTok

Ранее Пекин не проявлял особой готовности к заключению сделки по популярному приложению, но, вероятно, пошел на соглашение, чтобы обеспечить реализацию своих амбиций по визиту президента Трампа в Китай... Контуры соглашения возникли, когда во время переговоров Китай активизировал свою регуляторную кампанию против американского гиганта Nvidia. По словам источников, знакомых с ситуацией, действия китайского регулятора были предприняты для того, чтобы обеспечить Си Цзиньпину политическое прикрытие для сделки по TikTok, чтобы он не выглядел слабым в глазах своей внутренней аудитории.

Чиновники Трампа говорят, что достигнуто соглашение о предотвращении запрета TikTok. Сработает ли оно?

Хотя подробности рамочного соглашения не раскрываются, ByteDance в последние недели работала над привлечением новых инвесторов из США в дополнение к уже имеющимся, чтобы снизить свою долю в TikTok до менее 20%, сообщили два источника, знакомых с ходом переговоров. Вопрос в том, будет ли новая сделка успешной? TikTok уже несколько раз оказывался на грани заключения сделки с США.

Запрет TikTok в процессе изменений — Белый дом объявил о достижении рамочного соглашения США с Китаем

Эксперты предупреждают, что следует с осторожностью относиться к заключению сделки… «Важно отметить, что китайцы часто рассматривают подписание сделки как начало, а не конец любых переговоров. Дьявол кроется в деталях, лежащих вне поля зрения. Кроме того, стоит ожидать долгих торгов по важным деталям, что может занять годы»,— говорит Уша Хейли, профессор международного бизнеса в Университете штата Уичито, специалист по китайской промышленности.

США и Китай достигли соглашения о передаче прав собственности на TikTok, сообщают представители торговых ведомств

Рамочное соглашение — прорыв в затянувшемся споре о праве собственности на TikTok, который вызывал опасения Вашингтона в области национальной безопасности из-за материнской компании этого приложения — китайской ByteDance... Вашингтон опасался, что Пекин может манипулировать этой невероятно популярной платформой, чтобы шпионить за американцами или влиять на общественное мнение… Министерство юстиции в прошлом году заявило, что TikTok собирал конфиденциальные данные американских пользователей на основе обсуждений вопросов контроля над огнестрельным оружием, абортов и религии.

Подготовила Алена Миклашевская