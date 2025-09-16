Росимущество отменило продажу особняка бизнесмена Аржанова за 61 млн рублей

Территориальное управление Росимущества по Нижегородской области отменило продажу двух домов и земельного участка, принадлежащих нижегородскому бизнесмену Дмитрию Аржанову. Информация об этом появилась на сайте торгов 15 сентября.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Бизнесмен Дмитрий Аржанов

Имущество выставили на торги из-за задолженности по ипотечным платежам, взысканной солидарно с гражданина Аржанова и ООО «Новое энергетическое партнерство».

Аукцион по продаже недвижимости в деревне Новой, 36 Нижнего Новгорода был объявлен в конце мая. На торги по начальной цене 61,15 млн руб. выставляли дома площадью 496 и 87 кв. м., а также участок площадью 1,2 тыс. кв. м.

Торги планировались 23 июня, но сначала их отложили по постановлению судебных приставов. Причиной в документе указаны следственные действия в отношении должника и залогового имущества. 12 сентября пристав постановил отозвать имущество с реализации.

Как писал «Ъ», Тверской суд Москвы продолжает рассматривать уголовное дело в отношении Дмитрия Аржанова, бывшего гендиректора «ТНС энерго» Сергея Афанасьева, заместителя гендиректора холдинга Софьи Афанасьевой и исполнительного директора «ТНС энерго Нижний Новгород» Бориса Щурова. Их обвиняют в особо крупном мошенничестве, а также в создании и участии в организованном преступном сообществе. По версии следствия, члены ОПС похитили 5,5 млрд руб. у компании «Россети Центр и Приволжье», не перечислив ей средства, уплаченные потребителями электроэнергии.

Галина Шамберина