Экс-министра спорта Дагестана будут судить в Ростове по обвинению в бандитизме

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону 29 сентября проведет первое заседание по делу бывшего министра спорта Дагестана Магомеда Магомедова и его семерых подельников. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные пресс-службы суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация городского округа Кизилюрт Фото: Администрация городского округа Кизилюрт

Заседание пройдет в закрытом режиме.

Решение рассмотреть дело Магомеда Магомедова в Ростове-на-Дону принял Верховный суд России, удовлетворив ходатайство Генпрокуратуры об изменении его территориальной подсудности: надзор считает, что за пределами Дагестана процесс будет более безопасным для его участников.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», Магомед Магомедов был главой минспорта Дагестана с 2012 по 2021 год, после чего стал мэром Кизилюрта. Его задержала ФСБ в октябре 2023 года. Господину Магомедову предъявили обвинение в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК). В январе 2024 года в деле появились ст. 105 и 222 УК РФ (убийство и незаконный оборот оружия). В октябре бывший министр был включен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

Четверо предполагаемых подельников Магомедова также обвиняются в бандитизме, незаконном обороте оружия, убийстве и покушении на убийство, еще трое — в растрате.