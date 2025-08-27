Средний срок потребкредита в Удмуртии увеличился в июле на 16,5%

Средний срок потребительского кредита в Удмуртии составил в июле 32,5 месяца, что на 16,5% больше, чем месяцем ранее, сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). Для сравнения, в РФ показатель составил 32,7 месяца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«В сентябре-декабре 2024 года средний срок потребительских кредитов (в РФ.— “Ъ-Удмуртия”) упал почти на 12 месяцев. Во многом это было обусловлено снижением “аппетита к риску” у банков, а также сокращением спроса на потребкредиты со стороны граждан по причине высоких ставок»,— объясняет директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Представитель бюро рассказал, что с начала 2025 года наблюдается определенная стабилизация на рынке потребительского кредитования и «даже небольшой восстановительный рост среднего срока». «Однако говорить о полном восстановлении данного показателя пока не приходится»,— резюмировал он.