Cтуденты Непала рассказали корреспонденту «Ъ» об отношении к протестам

Протесты в Непале на прошлой неделе начались не из-за блокировки социальных сетей, как это подается в СМИ, а из-за коррупции властей, заявила корреспонденту «Ъ» студентка одного из университетов Катманду. Многие местные жители подчеркивают, что ограничение работы, в частности, Facebook, Instagram (принадлежат Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ), Reddit и YouTube, стали лишь поводом для митингов.

Несмотря на запреты властей, жители Катманду вышли на улицы, чтобы принять участие в ежегодном фестивале Indra Jatra Фото: Navesh Chitrakar / Reuters Заключенные тюрьмы Dilli Bazaar жгут покрышки и мебель во время беспорядков в Катманду Фото: Navesh Chitrakar / Reuters Комплекс Singha Durbar, где располагались офисы премьер-министра и других членов правительства, пострадал во время беспорядков Фото: Navesh Chitrakar / Reuters Сгоревший автомобиль в городе Лалитпуре Фото: Navesh Chitrakar / Reuters Похороны одного из погибших во время беспорядков в Катманду Фото: Navesh Chitrakar / Reuters Участник антиправительственных выступлений на фоне стены, на которой написано "Вставай, Непал" Фото: Navesh Chitrakar / Reuters Солдаты непальской армии на улице в Катманду Фото: Adnan Abidi / Reuters Здание парламента пострадало от огня во время беспорядков Фото: Adnan Abidi / Reuters

Еще несколько молодых людей в разговоре с «Ъ» признались, что, хотя и понимают причины, побудившие митингующих выйти на улицы, все же не поддерживают такую форму протеста, в том числе — поджоги правительственных зданий. Представители старшего поколения еще более категорично относятся к произошедшему. Так, у здания Верховного суда, сгоревшего в результате беспорядков, пожилой мужчина заявил, что подобные действия — «это терроризм».

Протесты в Непале начались 8 сентября. Митингующие требовали отставки правительства, но даже после ухода премьер-министра Шармы Оли с поста беспорядки продолжились. Участники протеста подожгли здание парламента, правящей партии «Непальский конгресс», резиденцию президента и премьера, пятизвездный отель Hilton. Обстановка в стране нормализовалось к вечеру 9 сентября. Число погибших, по последним данным, возросло до 72 человек. По инициативе лидеров протестного движения главой временного правительства Непала назначена бывший председатель Верховного суда Сушила Карки.

Об обстановке в Катманду спустя неделю после протестов — в репортаже «Ъ» «"К вечеру мы уже жили в другой стране"».

Лусине Баласян