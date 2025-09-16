Cтуденты Непала рассказали корреспонденту «Ъ» об отношении к протестам
Протесты в Непале на прошлой неделе начались не из-за блокировки социальных сетей, как это подается в СМИ, а из-за коррупции властей, заявила корреспонденту «Ъ» студентка одного из университетов Катманду. Многие местные жители подчеркивают, что ограничение работы, в частности, Facebook, Instagram (принадлежат Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ), Reddit и YouTube, стали лишь поводом для митингов.
Еще несколько молодых людей в разговоре с «Ъ» признались, что, хотя и понимают причины, побудившие митингующих выйти на улицы, все же не поддерживают такую форму протеста, в том числе — поджоги правительственных зданий. Представители старшего поколения еще более категорично относятся к произошедшему. Так, у здания Верховного суда, сгоревшего в результате беспорядков, пожилой мужчина заявил, что подобные действия — «это терроризм».
Протесты в Непале начались 8 сентября. Митингующие требовали отставки правительства, но даже после ухода премьер-министра Шармы Оли с поста беспорядки продолжились. Участники протеста подожгли здание парламента, правящей партии «Непальский конгресс», резиденцию президента и премьера, пятизвездный отель Hilton. Обстановка в стране нормализовалось к вечеру 9 сентября. Число погибших, по последним данным, возросло до 72 человек. По инициативе лидеров протестного движения главой временного правительства Непала назначена бывший председатель Верховного суда Сушила Карки.
Об обстановке в Катманду спустя неделю после протестов — в репортаже «Ъ» «"К вечеру мы уже жили в другой стране"».