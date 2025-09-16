В США около 30 человек уволили за «неуместные» высказывания о Чарли Кирке

По данным американских СМИ, после недавнего убийства правого активиста Чарли Кирка в некоторых компаниях руководство уволило или временно отстранило от работы сотрудников, позволявших себе публичные «неуместные» высказывания по поводу этого преступления. Так, например, авиакомпании United Airlines и Delta Air Lines временно отстранили от работы нескольких сотрудников, которые в социальных сетях высказались по поводу убийства Кирка.

По подсчетам агентства Reuters, по меньшей мере 15 человек в США были уволены или временно отстранены от исполнения своих обязанностей за публичные высказывания в отношении убитого Кирка. По данным же американского радио NPR, число отстраненных сотрудников достигло 33. Поступали сообщения об увольнениях или отстранениях на бирже NASDAQ, в колледже в штате Теннесси, школе в Висконсине. В канадском Университете Торонто профессор Рут Маршалл была временно отстранена после того, как написала в соцсетях: «Честно говоря, стрельба — это даже слишком хорошо по отношению ко многим таким фашистам».

Вице-президент США Джеймс Ди Вэнс призвал американцев сообщать руководству компаний о тех, кто «неуместно» отреагировал на убийство правого активиста. «Если вы увидите или узнаете, что кто-то радуется убийству Кирка, выявите таких и, черт возьми, сообщите о них вашему руководству»,— отметил господин Вэнс.

О реакции Белого дома на убийство Чарли Кирка читайте в материале «Ъ» «США задумались о смерти».

Евгений Хвостик