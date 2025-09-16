75 т орехов и сухофруктов ввезли в Удмуртию из Московской области с начала года

75 т орехов, сухофруктов и семечек ввезли в Удмуртию из Московской области с начала года, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по республике.

5 сентября специалисты управления провели карантинный фитосанитарный контроль 37,5 т сухофруктов, прибывших из Московской области. Продукция произведена в Индии, Таиланде, США, Сербии и Чили.

Напомним, 4,8 тыс. т рапсового масла и 975 т льняного масла экспортировали из Удмуртии в Китай с начала года.

Анастасия Лопатина