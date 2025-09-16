Госстройнадзор продлил разрешение на строительство участка «коричневой» ветки метро

Разрешение на строительство первого участка «коричневой» ветки петербургского метро продлили до 31 декабря 2026 года. Соответствующий документ был опубликован на сайте Госстройнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного

Изначально разрешение действовало до 30 июня 2023 года, затем продлевалось до 30 сентября 2025 года. Речь в документе идет о перегоне «Юго-Западная» — «Путиловская», строительстве вестибюлей, пяти киосков вентиляционных шахт.

Как писал ранее «Ъ-СПб», первый участок Красносельско-Калининской линии подземки планировали сдать еще осенью 2024 года, однако открытие объекта отложили на начало 2026 года. Конкретные сроки ввода участка в эксплуатацию пока не называются.

Андрей Маркелов