Пиротехники разминировали 562 га приграничья Курской области

С августа 2024 года пиротехнический отряд МЧС России обезвредил порядка 14,3 тыс. взрывоопасных предметов в приграничье Курской области. Было разминировано 562 га. Об этом сообщили в ведомстве.

В МЧС рассказали, что пиротехники ежедневно обнаруживают несколько десятков снарядов, самые частые среди них — «сбросы» с беспилотников, стрелковые боеприпасы, противотанковые и противопехотные мины.

Для разминирования приграничья специалисты применяют робототехнические комплексы. После работы техники спасатели обследуют территорию в ручном режиме.

Накануне в правительстве России сообщили, что на восстановление Белгородской, Брянской и Курской областей в 2025–2027 годах потребуется порядка 80 млрд руб. Уточнялось, что комплексная работа возможна на разминированных территориях как минимум в 30 км от границы с Украиной.

Алина Морозова