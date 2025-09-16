Минтруд изменит расчет больничных и декретных выплат

Минтруд и Социальный фонд готовят изменения в правилах расчета и начисления выплат по временной нетрудоспособности, а также по беременности и родам. Корректировки затронут тех граждан, которые трудоустроены у двух и более работодателей.

«Сейчас, вот, очень, тоже такая тема, про исчисление пособия по уходу за ребенком, когда женщина на нескольких местах работает, везде у нее небольшая зарплата, все в пределах (предельной взносооблагаемой.— "Ъ") базы, а мы ей все равно платим пособие только с учетом заработка по одному месту работы»,— сказала директор департамента развития соцстрахования Минтруда Людмила Чикмачева на Всероссийской неделе охраны труда (цитата по РБК).

Как добавила госпожа Чикмачева, «логично, чтобы пособие было одно». При этом она указала, что поменять систему «не так просто». По ее словам, необходимо учесть все нюансы, «чтобы не было хуже по сравнению с тем, что есть сейчас». Людмила Чикмачева также сообщила, что Минтруд рассматривает несколько вариантов расчета и начисления выплат.

Согласно действующим правилам, если работник трудится у нескольких работодателей и за последние два года был занят у разных страхователей, пособие выплачивается только у одного из них. Минимальный размер пособия по беременности и родам — 103,3 тыс. руб.