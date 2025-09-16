Володин отметил снижение количества нарушений на выборах в России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что количество нарушений на выборах в России заметно сократилось. Он уточнил, что сейчас их «практически нет».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Нарушений на выборах стало куда более меньше, их практически нет, чем это было раньше. Выскажем слова благодарности председателю Центральной избирательной комиссии Элле Александровне Памфиловой за ее прямоту, за позицию, за то, что она наводит порядок в этой сфере»,— сказал господин Володин на пленарном заседании (цитата по «РИА Новости»).

Региональные выборы в России завершились 14 сентября. По их результатам «Единая Россия» усилила позиции в парламентах почти всех субъектов, где обновлялись их составы. Партия сохранила превосходство в одномандатных округах и нарастила поддержку по спискам.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Россия стала более единой».