Умер основатель театра кукол «Петрушкина Слобода» Анатолий Архипов

Умер российский актер, режиссер и мастер кукольного театра Анатолий Архипов. Об этом сообщили в пресс-службе Московского театра кукол.

Фото: Официальная страница Московского театра кукол во «Вконтакте» Анатолий Архипов

Анатолий Архипов был создателем театра кукол «Петрушкина Слобода». Площадку он основал вместе с женой Ларисой Балеевских и дочерьми Александрой и Дарьей. В репертуаре театра не только классические сказки, но и оригинальные постановки с использованием традиционных русских ремесел.

Режиссер был мастером народного балаганного искусства, состоял в Международной организации кукольников УНИМА и Союзе театральных деятелей России.

В 2016 году Анатолий Архипов занял первое место в номинации «Культпросвет» премии губернатора Московской области Андрея Воробьева «Наше Подмосковье». В 2025-м его спектакль «Черная речка. Кукольная дуэль» был удостоен двух премий «Золотая маска».

Прощание с господином Архиповым состоялось сегодня в Митинском крематории, а поминки начались в 15:00 в «Петрушкиной Слободе».