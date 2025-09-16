Губернатор Михаил Котюков сообщил о выборах мэра Красноярска до конца года

Красноярский губернатор Михаил Котюков рассчитывает на то, что новый мэр краевого центра будет избран до конца 2025 года. Об этом он сказал 16 сентября в ходе прямой линии.

По словам господина Котюкова, сегодня он провел консультации с фракцией «Единой России» в горсовете о процедуре избрания. До избрания городом будет руководить и. о. главы администрации.

Как писал «Ъ-Сибирь», 16 сентября горсовет удовлетворил заявление мэра Владислава Логинова об отставке. Согласно новому закону «О территориальной организации местного самоуправления в Красноярском крае», первый глава городского округа Красноярск избирается горсоветом первого окружного созыва из числа кандидатов, представленных губернатором. В настоящее время представительную власть в городе осуществляет горсовет седьмого созыва, полномочия которого истекают только осенью 2028 года.

Валерий Лавский