Сургутянин получил 4 года за участие в телефонном мошенничестве

Сургутский городской суд (ХМАО-Югра) вынес приговор местному жителю, признанному виновным в семи эпизодах мошенничества, сообщили в пресс-службе судов Югры.

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

По версии следствия, он выполнял роль так называемого "дроппера". Сургутянин забирал у пожилых людей деньги, переданные ими по указанию телефонных аферистов. За свою "работу" мошенник получал 10% от суммы похищенного. Общий ущерб составил 2 млн руб.

Он признан виновным по ч. 2 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ и ч. 4 ст. 159 УК РФ ( мошенничество в значительном, крупном и особо крупном размерах). Суд учел признание вины и сотрудничество подсудимого со следствием и назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы.

Гражданские иски шестерых потерпевших удовлетворены, с осужденного взыскано 2,28 млн руб. Отмечается, что приговор пока не вступил в законную силу.

Полина Бабинцева